Американський актор Том Генкс, який 12 березня повідомив, що вони з дружиною Рітою Вілсон заразилися коронавірусом, вийшов на зв'язок.

Так, на своїй сторінці в Instagram Генкс опублікував фото, на якому позує з дружиною, а також розповів про їхній стан.

Ріта Вілсон і Том Генкс Instagram @tomhanks

За словами актора, вони зараз з Рітою знаходяться в ізоляції.

"Привіт, друзі. Ріта Вілсон і я хочемо подякувати всім, хто зараз так добре піклується про нас. У нас COVID-19, і ми знаходимося в ізоляції для того, щоб хвороба не поширилася далі. Є ті, для кого це може привести до дуже серйозного захворювання. Пам'ятайте, що, незважаючи на всі поточні події, в бейсболі не плачуть", – написав Том, додавши, що для боротьби з вірусом людям варто слідувати порадам лікарів і експертів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що син Тома Генкса Чет розповів подробиці про стан батьків. Відповідне відео хлопець опублікував на сторінці в Instagram, в якому зізнався, що його батьки не почувають себе погано.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram