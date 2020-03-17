Заражений коронавірусом Том Генкс покинув лікарню

Американський актор Том Генкс і його дружина Ріта Вілсон, у яких виявили коронавірус, пройшли лікування та покинули лікарню.

Про це повідомив телеканалу CNN представник актора.

Ріта Вілсон і Том Генкс Instagram @tomhanks

Після того, як подружжя розповіло про свій діагноз в Instagram, вони провели в клініці п'ять днів. Зараз Том і Рита живуть в орендованому будинку в Австралії, в якому вони оселилися для проходження двотижневого карантину.

Ріта Вілсон і Том Генкс Getty

Також на своїй сторінці в Instagram Генкс час від часу ділиться з шанувальниками новинами. Так, днями актор показав, чим харчується на карантині.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася новим китайським коронавірусів COVID-19. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram 15 березня, уточнивши, що хворіє вже майже тиждень.

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