ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/люди

"Заради нацбезпеки": блогеру-супротивниці Путіна заборонили в'їзд в Україну

Читати матеріал російською

Відомій російській блогерці Ірині Шихман, яка відкрито засуджує політику Кремля і президента РФ Володимира Путіна, заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

"В інтересах забезпечення національної безпеки України запитуваній громадянці РФ заборонений в'їзд на територію України терміном на 3 роки", – повідомили OBOZREVATEL у Службі безпеки України у відповідь на інформаційний запит.

Деталей і причин заборони у відомстві не уточнили.

Відповідь на запит

Відповідь на запит

Нагадаємо, що востаннє в Києві Шихман була восени 2018 року, тоді вона записала інтерв'ю з українським шоуменом і музикантом Андрієм Данилком. Під час їхньої розмови Ірина відкрито заявила, що любить Україну та Київ, і дуже хотіла б приїхати в країну зі своєю родиною.

Також вона зазначала, що українського законодавства ніколи не порушувала, крім того, засуджує політику Кремля проти України.

Ірина Шихман

Ірина Шихман

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому 2019 року російську блогерку й ведучу "Орла і решки" Анастасію Івлєєву також не пустили в Україну й заборонили в'їзд до країни терміном на 3 роки через відвідування окупованого Росією Криму в 2017 році.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel