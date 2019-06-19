"Заради нацбезпеки": блогеру-супротивниці Путіна заборонили в'їзд в Україну

Відомій російській блогерці Ірині Шихман, яка відкрито засуджує політику Кремля і президента РФ Володимира Путіна, заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

"В інтересах забезпечення національної безпеки України запитуваній громадянці РФ заборонений в'їзд на територію України терміном на 3 роки", – повідомили OBOZREVATEL у Службі безпеки України у відповідь на інформаційний запит.

Деталей і причин заборони у відомстві не уточнили.

Відповідь на запит

Нагадаємо, що востаннє в Києві Шихман була восени 2018 року, тоді вона записала інтерв'ю з українським шоуменом і музикантом Андрієм Данилком. Під час їхньої розмови Ірина відкрито заявила, що любить Україну та Київ, і дуже хотіла б приїхати в країну зі своєю родиною.

Також вона зазначала, що українського законодавства ніколи не порушувала, крім того, засуджує політику Кремля проти України.

Ірина Шихман

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому 2019 року російську блогерку й ведучу "Орла і решки" Анастасію Івлєєву також не пустили в Україну й заборонили в'їзд до країни терміном на 3 роки через відвідування окупованого Росією Криму в 2017 році.

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