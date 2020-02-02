"Заради грошей": молоду наречену Павліка зацькували через роман з 54-річним співаком

Наречена українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка молодша за артиста на 28 років, поскаржилася на цькування.

Зокрема, на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала емоційний пост.

Віктор Павлік та Катерина Репяхова Instagram @repyahovakate

У публікації в соцмережі Катерина зізналася, що після того, як вони з Павліком перестали приховувати свої стосунки, люди почали постійно її розглядати і знімати на відео.

"Останні три дні у нас з ВП були касові концерти в київській області. Я стала помічати, що люди реагують на мене все більш емоційно. Такого не було навіть у червні. Таке враження, що до них з першого разу не доходило. А за пів року канали настільки заїздили цю тему, що до всіх дійшло. Мені стає все важче. Тому що я стою на квитковому контролі, зустрічаю кожного глядача (це я заможного життя захотіла, заради грошей з ВП). А потім я продаю диски. Вчора я помітила, як жінка знімала мене на телефон, поки я стояла з дисками. І ось я реально не знаю, що робити в такій ситуації. Бігти до неї? Чи не звертати уваги? Не знаю. Є люди і виховані, які підходять і кажуть: "Ми вас впізнали, ви Катя". А є такі, які розглядають з голови до ніг і думають, що це непомітно", – пише Репяхова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віктор Павлік розповів історію кохання зі своєю новою обраницею Катериною Репяховой.

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