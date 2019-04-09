''Заправили на 31 тисячу гривень'': Нікітюк розповіла про конфуз на заправці

Українська телеведуча Леся Нікітюк, зірка передачі "Хто зверху", потрапила в конфуз на автозаправній станції, куди приїхала заправити автомобіль.

Як розповіла знаменитість в особистих Instagram-сторіз, вона вчасно помітила суму в чеку, яка перевищила очікувану в десятки тисяч гривень.

"Мене щойно заправили на 31 тисячу 958 гривень. Якби вчасно не помітила, у мене б тут бензин лився рікою з бака. Тому будьте уважні й обережні", — порадила на відео Нікітюк.

"Лоханулася б із самого ранку. Завжди звертайте увагу на те, як ви розраховуєтеся карткою", — додала ведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леся Нікітюк викликала неоднозначну реакцію своїх підписників відвертим фото, на якому сміливо продемонструвала груди.

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