"Заплатять сповна": Джамала випустила кліп про Голодомор в Україні

Українська співачка Джамала презентувала кліп на пісню "Ціна правди", яка стала саундтреком до однойменного фільму про Голодомор в Україні.
Як повідомляє PR-служба, музику до пісні написала сама Джамала, а слова – Джамала разом із Вікторією Платовою.
Джамала
Інстаграм
"Мене вразила історія, яка послужила основою для картини. Події фільму розгортаються під час одного з найтрагічніших періодів, який замовчувався десятиліттями. У центрі оповідання звичайний журналіст, який виявляє справжній героїзм, щоб донести інформацію про Голодомор світовій громадськості. Як ми знаємо, люди, які не бояться і борються за правду, платять за це високу ціну. Мені близька ця ідея, вона багато в чому перегукується з моєю творчістю", – поділилася Джамала.
Джамала
Інстаграм
У пісні звучать такі слова:
"Все має ціну. І заплатять сповна за всіх, хто пішов. Ти один знаєш правду цю..."
Режисером відео виступила Катя Царик, яка відома роботами для таких артистів як Наталія Могилевська, "Скрябін", "С.К.А.Й." та інших.
У Instagram співачки шанувальники вже почали ділитися враженнями від кліпу:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська співачка Джамала підкорила Європу треком Solo, який увійшов у ТОП-10 найкращих пісень британських чартів.
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