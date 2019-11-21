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21 листопада • оновлено в 15:08
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"Заплатять сповна": Джамала випустила кліп про Голодомор в Україні

1.2т
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Українська співачка Джамала презентувала кліп на пісню "Ціна правди", яка стала саундтреком до однойменного фільму про Голодомор в Україні.

Як повідомляє PR-служба, музику до пісні написала сама Джамала, а слова – Джамала разом із Вікторією Платовою.

Джамала

Джамала

Інстаграм

Новини
Джамала розповіла про підлу атаку росЗМІ після Євробачення

"Мене вразила історія, яка послужила основою для картини. Події фільму розгортаються під час одного з найтрагічніших періодів, який замовчувався десятиліттями. У центрі оповідання звичайний журналіст, який виявляє справжній героїзм, щоб донести інформацію про Голодомор світовій громадськості. Як ми знаємо, люди, які не бояться і борються за правду, платять за це високу ціну. Мені близька ця ідея, вона багато в чому перегукується з моєю творчістю", поділилася Джамала.

Джамала

Джамала

Інстаграм

У пісні звучать такі слова:

"Все має ціну. І заплатять сповна за всіх, хто пішов. Ти один знаєш правду цю..."

Режисером відео виступила Катя Царик, яка відома роботами для таких артистів як Наталія Могилевська, "Скрябін", "С.К.А.Й." та інших.

У Instagram співачки шанувальники вже почали ділитися враженнями від кліпу:

"Заплатять сповна": Джамала випустила кліп про Голодомор в Україні
"Заплатять сповна": Джамала випустила кліп про Голодомор в Україні
"Заплатять сповна": Джамала випустила кліп про Голодомор в Україні
"Заплатять сповна": Джамала випустила кліп про Голодомор в Україні
"Заплатять сповна": Джамала випустила кліп про Голодомор в Україні
"Заплатять сповна": Джамала випустила кліп про Голодомор в Україні

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська співачка Джамала підкорила Європу треком Solo, який увійшов у ТОП-10 найкращих пісень британських чартів.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Джамала
Місце
Україна
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Бланк Семен
Бланк Семен
ОБ ЭТОЙ ПОЛИТИЗИРОВАННОЙ БЕЗДАРНОЙ ЧУРКИ , КОТОРАЯ К УКРАИНЦАМ НЕ КАКИМ БОКОМ ЕЩЕ КТО ТО ПИШЕТ
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