"Заплачуть і обіймуться": в мережі висміяли прес-конференцію Медведєва з зірками ТВ

У мережі висміяли прес-конференцію прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, на яку запросили коміків, провідних і зірок ТВ.

Так, на заході були присутні блогер і ведуча Анастасія Івлєєва, комік Тимур Батрутдінов, Юлія Міхалкова з "Уральських пельменів" і багато інших.

"Батрутдінов запитає: "А як ви справляєтеся з тим, що на вас ніхто не звертає уваги і ви приречені завжди бути другим в тандемі?", а потім вони обидва заплачуть і обіймуться", - коментують присутність коміка в мережі.

"Блогер і ведуча телеканалу "П'ятниця" Настя Івлєєва на прес-конференції Дмитра Медведєва. Це поки головне, що ми дізналися за 20 хвилин спілкування прем'єра з журналістами", - пишуть в мережі.

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"Настя, ти що там робиш? Виходь. Івлєєву покликали на прямий ефір федеральних каналів з Дмитром Медведєвим. Невже запитає про розмір (бюджету)?"

Тимур Батрутдінов

Анастасія Івлєєва

Юлія Міхалкова

Як раніше писав OBOZREVATEL, російського коміка, зірку Comedy Club Тимура Батрутдінова розгромили на популярному комедійному шоу "Прожарка". Так, артиста висміяли відразу шість дівчат. Одна з них назвала його "старим зіпсованим Лізунов".

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