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5 грудня • оновлено в 14:51
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"Заплачуть і обіймуться": в мережі висміяли прес-конференцію Медведєва з зірками ТВ

1.7т
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У мережі висміяли прес-конференцію прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, на яку запросили коміків, провідних і зірок ТВ.

Так, на заході були присутні блогер і ведуча Анастасія Івлєєва, комік Тимур Батрутдінов, Юлія Міхалкова з "Уральських пельменів" і багато інших.

"Заплачуть і обіймуться": в мережі висміяли прес-конференцію Медведєва з зірками ТВ
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"Батрутдінов запитає: "А як ви справляєтеся з тим, що на вас ніхто не звертає уваги і ви приречені завжди бути другим в тандемі?", а потім вони обидва заплачуть і обіймуться", - коментують присутність коміка в мережі.
"Заплачуть і обіймуться": в мережі висміяли прес-конференцію Медведєва з зірками ТВ
"Блогер і ведуча телеканалу "П'ятниця" Настя Івлєєва на прес-конференції Дмитра Медведєва. Це поки головне, що ми дізналися за 20 хвилин спілкування прем'єра з журналістами", - пишуть в мережі.
"Заплачуть і обіймуться": в мережі висміяли прес-конференцію Медведєва з зірками ТВ
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"Заплачуть і обіймуться": в мережі висміяли прес-конференцію Медведєва з зірками ТВ
"Настя, ти що там робиш? Виходь. Івлєєву покликали на прямий ефір федеральних каналів з Дмитром Медведєвим. Невже запитає про розмір (бюджету)?"
"Заплачуть і обіймуться": в мережі висміяли прес-конференцію Медведєва з зірками ТВ
Тимур Батрутдінов

Тимур Батрутдінов

Анастасія Івлєєва

Анастасія Івлєєва

Юлія Міхалкова

Юлія Міхалкова

Як раніше писав OBOZREVATEL, російського коміка, зірку Comedy Club Тимура Батрутдінова розгромили на популярному комедійному шоу "Прожарка". Так, артиста висміяли відразу шість дівчат. Одна з них назвала його "старим зіпсованим Лізунов".

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Автор
Марія Дідик
Особи
Тимур Батрутдинов Анастасія Івлеева Дмитро Медведєв
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Посмотрев 2 минуты,переключил,держаться не было сил.На пресс-конференции дю полной кучи не хватало Галкина,Паши Воли и вашего Ковтуна.
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hunt andres
hunt andres
Что это было?
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Они всего лишь модераторы. Как говориться чья бы мычала. Напомню, у вас аж страной управляет комик-группа Квартал-95, у вас во главе государства стоит главный комик страны. Так что, спрячьтесь.
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