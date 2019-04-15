"Занадто сексуально!" Оголена співачка з РФ розбурхала мережу пікантним фото

34-річна російська виконавиця Ольга Сєрябкіна, екс-учасниця гурту Serebro, поділилася з шанувальниками пікантними знімками.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала абсолютно оголеною, прикривши інтимні частини тіла ковдрою. Також на голову Сєрябкіна одягнула рушник.

"Понеділок. Важкий?", — написала співачка.

Ольга Сєрябкіна Фото: instagram/serebro_official

Ольга Сєрябкіна Фото: instagram/serebro_official

Ольга Сєрябкіна Фото: instagram/serebro_official

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Яка гаряча", "Ти дуже красива", "Занадто сексуальна", "Хіба законно бути настільки красивою, привабливою, чарівною та сексуальною?", — прокоментували люди.

Ольга Сєрябкіна Фото: instagram/serebro_official

Ольга Сєрябкіна Фото: instagram/serebro_official

Ольга Сєрябкіна Фото: instagram/serebro_official

Ольга Сєрябкіна Фото: instagram/serebro_official

Ольга Сєрябкіна Фото: instagram/serebro_official

Ольга Сєрябкіна Фото: instagram/serebro_official

Ольга Сєрябкіна Фото: instagram/serebro_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєрябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.

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