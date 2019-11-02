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2 листопада • оновлено в 05:41
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50-річна зірка Голівуду засвітила пишні груди в прозорій сукні

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Голлівудська актриса Кетрін Зета-Джонс вийшла в світ у відвертому вбранні, продемонструвавши спокусливі форми.

Зірка стала гостею вечірки на честь Хелловіна в Нью-Йорку. Тематикою свята був обраний золотий вік Голлівуду, тому костюми вражали своєю розкішшю.

Однак 50-річна актриса стала безперечною зіркою червоної доріжки. Втілити образ секс-символа 30-х років Джин Харлоу Кетрін вдалося аж надто сексуально. Знаменитість з'явилася на публіці в прозорій сукні з пір'ям, яка оголила пишні груди.

Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс

Getty Images

Новини
Кетрін Зеті-Джонс — 50: найгарячіші знімки голлівудської актриси

75-річний Майкл Дуглас в образі актора Пітера О'Тул з легендарного фільму "Лоуренс Аравійський" не відходив від красуні-дружини ні на секунду.

Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс

Getty Images

Шанувальники Кетрін також залишилися в захваті від її образу:

"Шикарна", "Майклу повезло", "Просто бомба", "Хочеться опинитися на місці Дугласа", "Фігура на мільйон"

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас

Getty Images

Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс

Getty Images

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка Голлівуду вийшла в світ в українській вишиванці.

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Особа
Кетрін Зета-Джонс
Місце
США
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