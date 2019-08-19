"Занадто гаряча!" Дорофєєва викликала захват спокусливим фото

Українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками спокусливим фото.
Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорній відвертій білизні. Свій образ Дорофєєва доповнила піджаком з довгими об'ємними рукавами. Зазначимо, що на фото також був присутній Олексій Завгородній — Позитив.
Надя Дорофєєва
Фото з Instagram
"Назад в літо, назад до Туреччини", — написала Надя.
Надя Дорофєєва та Позитив
Фото з Instagram
Шанувальники прийшли в захват від нового знімка зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Спокуслива Надя Дорофєєва
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва сексуально позує в ліжку
Фото з Instagram
Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва похвалилася знімком в бікіні, який справив фурор в мережі.
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