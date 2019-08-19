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"Занадто гаряча!" Дорофєєва викликала захват спокусливим фото

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Українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками спокусливим фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорній відвертій білизні. Свій образ Дорофєєва доповнила піджаком з довгими об'ємними рукавами. Зазначимо, що на фото також був присутній Олексій Завгородній — Позитив.

"Занадто гаряча!" Дорофєєва викликала захват спокусливим фото

Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

"Назад в літо, назад до Туреччини", — написала Надя.

"Занадто гаряча!" Дорофєєва викликала захват спокусливим фото

Надя Дорофєєва та Позитив

Фото з Instagram

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Шанувальники прийшли в захват від нового знімка зірки. Вони засипали її компліментами.

"Занадто гаряча!" Дорофєєва викликала захват спокусливим фото
"Занадто гаряча!" Дорофєєва викликала захват спокусливим фото
"Занадто гаряча!" Дорофєєва викликала захват спокусливим фото
"Занадто гаряча!" Дорофєєва викликала захват спокусливим фото
"Занадто гаряча!" Дорофєєва викликала захват спокусливим фото

Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

"Занадто гаряча!" Дорофєєва викликала захват спокусливим фото

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Занадто гаряча!" Дорофєєва викликала захват спокусливим фото

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Занадто гаряча!" Дорофєєва викликала захват спокусливим фото

Спокуслива Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

"Занадто гаряча!" Дорофєєва викликала захват спокусливим фото

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Занадто гаряча!" Дорофєєва викликала захват спокусливим фото

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Занадто гаряча!" Дорофєєва викликала захват спокусливим фото

Надя Дорофєєва сексуально позує в ліжку

Фото з Instagram

"Занадто гаряча!" Дорофєєва викликала захват спокусливим фото

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва похвалилася знімком в бікіні, який справив фурор в мережі.

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Особи
Надія Дорофєєва Олексій Завгородній (Позитив)
Місце
Україна
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