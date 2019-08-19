"Занадто гаряча!" Дорофєєва викликала захват спокусливим фото

Українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками спокусливим фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорній відвертій білизні. Свій образ Дорофєєва доповнила піджаком з довгими об'ємними рукавами. Зазначимо, що на фото також був присутній Олексій Завгородній — Позитив.

Надя Дорофєєва Фото з Instagram

"Назад в літо, назад до Туреччини", — написала Надя.

Надя Дорофєєва та Позитив Фото з Instagram

Шанувальники прийшли в захват від нового знімка зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

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Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва похвалилася знімком в бікіні, який справив фурор в мережі.

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