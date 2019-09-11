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11 вересня • оновлено в 22:26
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"Занадто багато сексу": Кароль розбурхала мережу стрункою фігурою

11.4т Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників новим знімком. На ньому вона позувала в басейні в блискучому купальнику.

Фото Кароль розмістила на своїй сторінці в Instagram. Користувачі мережі залишили артистці десятки коментарів з компліментами і зазначили, що вона прекрасно виглядає.

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль

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"Така тоненька", "Шикарно!", "Занадто багато сексу", "У всіх вбраннях ти хороша", "Погляд тигриці", "Така краса", "Блискуча, як завжди", "Моя дівчинка, красуня, квіточка", "Яка красива", - пишуть в мережі.

"Занадто багато сексу": Кароль розбурхала мережу стрункою фігурою
"Занадто багато сексу": Кароль розбурхала мережу стрункою фігурою
"Занадто багато сексу": Кароль розбурхала мережу стрункою фігурою
"Занадто багато сексу": Кароль розбурхала мережу стрункою фігурою
"Занадто багато сексу": Кароль розбурхала мережу стрункою фігурою
"Занадто багато сексу": Кароль розбурхала мережу стрункою фігурою

Зазначимо, Кароль часто радує шанувальників яскравими знімками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль розбурхала шанувальників знімками на пляжі в спокусливому купальнику.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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