"Занадто багато сексу": Кароль розбурхала мережу стрункою фігурою

Популярна українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників новим знімком. На ньому вона позувала в басейні в блискучому купальнику.

Фото Кароль розмістила на своїй сторінці в Instagram. Користувачі мережі залишили артистці десятки коментарів з компліментами і зазначили, що вона прекрасно виглядає.

instagram.com/tina_karol Тіна Кароль

"Така тоненька", "Шикарно!", "Занадто багато сексу", "У всіх вбраннях ти хороша", "Погляд тигриці", "Така краса", "Блискуча, як завжди", "Моя дівчинка, красуня, квіточка", "Яка красива", - пишуть в мережі.

Зазначимо, Кароль часто радує шанувальників яскравими знімками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль розбурхала шанувальників знімками на пляжі в спокусливому купальнику.

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