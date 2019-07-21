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"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

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Українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і працює в Росії, поділилася з фанатами новими відвертим знімком.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка оприлюднила фото, на якому позує в короткому блискучому топі-ліфі. Брежнєва підняла руки над головою, що підкреслило її пишні груди.

У підписі до фотографії співачка анонсувала свій концерт у Санкт Петербурзі, який повинен відбудуться на даху.

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

instagram.com/ververa

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"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

instagram.com/ververa

Шанувальники екс-"ВІА Гри" всього за 10 годин після публікації залишили під постом більше 117 тисяч лайків, а також безліч захоплених компліментів.

"Сексуальна", "Красуня яка, очей не відірвати", "Вогонь!" "Ну як вас не любити?" "Колір волосся чарівний", "Неймовірна", – пишуть у мережі.

Однак, частина користувачів розкритикувала Брежнєву, зокрема, запідозривши її в надмірній обробці своїх фотографій.

"Чому я старію, а Віра молодшає?" "Красива, але мені здається, що занадто багато фотошопу", – коментують фоловери.

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"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

Скріншот

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

Скріншот

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

Скріншот

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

Скріншот

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

Скріншот

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

Скріншот

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

Скріншот

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

Скріншот

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

Скріншот

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

Скріншот

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

Скріншот

Пропонуємо подивитися на інші відверті фотографії, які Брежнєва публікувала в Instagram:

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

instagram.com/ververa

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

instagram.com/ververa

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

instagram.com/ververa

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

instagram.com/ververa

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

instagram.com/ververa

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

instagram.com/ververa

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

instagram.com/ververa

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

instagram.com/ververa

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

instagram.com/ververa

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

instagram.com/ververa

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

instagram.com/ververa

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

instagram.com/ververa

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

instagram.com/ververa

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

instagram.com/ververa

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

instagram.com/ververa

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

instagram.com/ververa

"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

instagram.com/ververa

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Віра Брежнєва викликала ажіотаж у мережі своїм висловлюванням про секс.

Крім того, співачку присоромили за зухвалий зовнішній вигляд на фото, де вона позує на тлі розкішного червоного авто.

Раніше Брежнєва відреагувала на "зраду" Костянтина Меладзе. Вона здивувалася через те, як її чоловік встигає "пірнати в бюст" блондинки і при цьому знімати кліпи своїй дружині

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Особа
Віра Брежнєва
Теги
шоу-бизнес Краса Instagram фотографии соцмережі
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