"Занадто багато фотошопу!" Сексуальна Брежнєва викликала суперечки в мережі

Українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і працює в Росії, поділилася з фанатами новими відвертим знімком.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка оприлюднила фото, на якому позує в короткому блискучому топі-ліфі. Брежнєва підняла руки над головою, що підкреслило її пишні груди.

У підписі до фотографії співачка анонсувала свій концерт у Санкт Петербурзі, який повинен відбудуться на даху.

Віра Брежнєва instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

Шанувальники екс-"ВІА Гри" всього за 10 годин після публікації залишили під постом більше 117 тисяч лайків, а також безліч захоплених компліментів.

"Сексуальна", "Красуня яка, очей не відірвати", "Вогонь!" "Ну як вас не любити?" "Колір волосся чарівний", "Неймовірна", – пишуть у мережі.

Однак, частина користувачів розкритикувала Брежнєву, зокрема, запідозривши її в надмірній обробці своїх фотографій.

"Чому я старію, а Віра молодшає?" "Красива, але мені здається, що занадто багато фотошопу", – коментують фоловери.

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Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Пропонуємо подивитися на інші відверті фотографії, які Брежнєва публікувала в Instagram:

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

instagram.com/ververa

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Віра Брежнєва викликала ажіотаж у мережі своїм висловлюванням про секс.

Крім того, співачку присоромили за зухвалий зовнішній вигляд на фото, де вона позує на тлі розкішного червоного авто.

Раніше Брежнєва відреагувала на "зраду" Костянтина Меладзе. Вона здивувалася через те, як її чоловік встигає "пірнати в бюст" блондинки і при цьому знімати кліпи своїй дружині

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