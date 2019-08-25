Замкнув у "золотій клітці": українська гімнастка розповіла про розлучення із нардепом-втікачем Онищенком

Українська гімнастка Анна Різатдінова, учасниця нового сезону шоу "Танці з зірками", порівняла свій шлюб із народним депутатом-втікачем Олександром Онищенком із "золотою кліткою".

Розлучення з одіозним політиком вона прокоментувала в ефірі 1+1 перед першим виступом на телешоу (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Мені прикро, що преса пов'язує мене з мільярдером Онищенком. Я всього досягла сама. Я вважаю, недоречним пов'язувати...

Олександр – батько моєї дитини. Ми не разом. Людина мене закрила. Я не готова сидіти вдома, гладити, прасувати. Я вдячна проекту, який допоміг мені почати життя з чистого аркуша", – сказала жінка.

Анна Різатдінова та Олександр Онищенко Колаж

Після цього Різатдінова в парі з Олександром Прохоровим виконала пристрасний пасадобль і отримала найвищий бал від суддів.

Нагадаємо, Різатдінова підтвердила розлучення в кінці серпня. Вона також розповіла про сина від Онищенка.

Олександр Онищенко та Анна Різатдінова Instagram

Бронзова призерка Олімпіади в Ріо-де-Жанейро Анна Різатдінова збиралася йти на вибори до Верховної Ради від партії "Слуга народу", однак за кілька тижнів до голосування керівництво партії заявило про зняття її кандидатури.

Різатдінова на шоу "Танці з зірками" instagram.com/tanci1plus1

Читайте на OBOZREVATEL усі подробиці про перший випуск шоу "Танці з зірками", а також про те, що сказали судді про виступи всіх учасників.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!