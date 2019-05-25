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"Заміж зібралася?" Розведена Лорак здивувала мережу "весільним" вбранням

2.8тЧитати матеріал російською

Одіозна українська співачка Ані Лорак, яка переїхала в Росію, здивувала шанувальників появою на публіці в незвичному "весільному" образі.

Так, Кароліна вибрала об'ємну білу сукню для вручення "IX Російської Музичної Премії Телеканалу RU.TV". Фотографії зірки з'явилися на її сторінці в Instagram, а також були опубліковані в акаунті телеканалу.

Думки про вдалість чи провал луку в мережі розділилися, проте багато шанувальників зійшлися на думці, що вбрання артистки нагадує весільне.

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Ані Лорак

Ані Лорак

instagram.com/anilorak

Ані Лорак

Ані Лорак

instagram.com/ru_tv

"Ви як наречена. Дуже красиво і ніжно", "Несподіваний образ", "Вмієте дивувати! Сьогодні у вас справжнісінький образ нареченої!" "Кароліно, ви заміж зібралися на премії?" – пишуть у коментарях.

"Заміж зібралася?" Розведена Лорак здивувала мережу "весільним" вбранням
"Заміж зібралася?" Розведена Лорак здивувала мережу "весільним" вбранням
"Заміж зібралася?" Розведена Лорак здивувала мережу "весільним" вбранням
"Заміж зібралася?" Розведена Лорак здивувала мережу "весільним" вбранням
"Заміж зібралася?" Розведена Лорак здивувала мережу "весільним" вбранням
"Заміж зібралася?" Розведена Лорак здивувала мережу "весільним" вбранням
"Заміж зібралася?" Розведена Лорак здивувала мережу "весільним" вбранням

Ані Лорак

Ані Лорак

instagram.com/anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ані Лорак
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесфотографииInstagramНовини Росії
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