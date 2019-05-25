"Заміж зібралася?" Розведена Лорак здивувала мережу "весільним" вбранням

Одіозна українська співачка Ані Лорак, яка переїхала в Росію, здивувала шанувальників появою на публіці в незвичному "весільному" образі.

Так, Кароліна вибрала об'ємну білу сукню для вручення "IX Російської Музичної Премії Телеканалу RU.TV". Фотографії зірки з'явилися на її сторінці в Instagram, а також були опубліковані в акаунті телеканалу.

Думки про вдалість чи провал луку в мережі розділилися, проте багато шанувальників зійшлися на думці, що вбрання артистки нагадує весільне.

Ані Лорак instagram.com/anilorak

Ані Лорак instagram.com/ru_tv

"Ви як наречена. Дуже красиво і ніжно", "Несподіваний образ", "Вмієте дивувати! Сьогодні у вас справжнісінький образ нареченої!" "Кароліно, ви заміж зібралися на премії?" – пишуть у коментарях.

Ані Лорак instagram.com/anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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