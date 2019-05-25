"Заміж зібралася?" Розведена Лорак здивувала мережу "весільним" вбранням

Одіозна українська співачка Ані Лорак, яка переїхала в Росію, здивувала шанувальників появою на публіці в незвичному "весільному" образі.
Так, Кароліна вибрала об'ємну білу сукню для вручення "IX Російської Музичної Премії Телеканалу RU.TV". Фотографії зірки з'явилися на її сторінці в Instagram, а також були опубліковані в акаунті телеканалу.
Думки про вдалість чи провал луку в мережі розділилися, проте багато шанувальників зійшлися на думці, що вбрання артистки нагадує весільне.
Ані Лорак
instagram.com/anilorak
Ані Лорак
instagram.com/ru_tv
"Ви як наречена. Дуже красиво і ніжно", "Несподіваний образ", "Вмієте дивувати! Сьогодні у вас справжнісінький образ нареченої!" "Кароліно, ви заміж зібралися на премії?" – пишуть у коментарях.
Ані Лорак
instagram.com/anilorak
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ані Лорак зі скандалом розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила майже 10 років у шлюбі.
Причиною розриву стосунків стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвою.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що донька Софія після розлучення залишається з матір'ю.
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