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"Заміж виходите?" Лобода заінтригувала шанувальників відео з весілля

1.3тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка втекла до Росії, підігріла чутки про своє заміжжя.

Так, на особистій сторінці в Instagram, вона опублікувала відео зі святкування весілля своєї сестри, на якому зловила весільний букет нареченої (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Ось такий сюрприз", — написала Лобода.

"Заміж виходите?" Лобода заінтригувала шанувальників відео з весілля

Світлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

"Заміж виходите?" Лобода заінтригувала шанувальників відео з весілля

Весілля сестри Лободи

Фото: instagram/lobodaofficial

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"Заміж виходите?" Лобода заінтригувала шанувальників відео з весілля

Світлана Лобода та її дочка по дорозі на весілля

Фото: instagram/lobodaofficial

Зазначимо, що користувачі мережі одразу ж почали вітати співачку і писати, що з нетерпінням чекають на її весілля.

"Заміж виходите?" Лобода заінтригувала шанувальників відео з весілля
"Заміж виходите?" Лобода заінтригувала шанувальників відео з весілля
"Заміж виходите?" Лобода заінтригувала шанувальників відео з весілля
"Заміж виходите?" Лобода заінтригувала шанувальників відео з весілля
"Заміж виходите?" Лобода заінтригувала шанувальників відео з весілля
"Заміж виходите?" Лобода заінтригувала шанувальників відео з весілля

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сторінках таблоїдів існує думка, що Світлана Лобода народила доньку від соліста культового німецького рок-гурту Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина раніше спричинила ажіотаж у соцмережах.

Неодноразово в мережі обговорювалися чутки, що батьком дитини є один з українських поп-виконавців, в той час як ім'я Тілль Ліндеманн використовується "для відводу очей". Нещодавно вона вперше показала фотографію дочки.

27 червня Лобода опублікувала фото з дочкою, підписавши, що їде на весілля і пора виходити заміж. Це породило багато підозр, що саме вона є винуватицею торжества.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особа
Світлана Лобода
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