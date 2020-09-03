Замість "3 сентября" Шуфутинського: названо п'ять найкращих українських пісень про осінь

Щороку на початку осені в соцмережах виникає ажіотаж навколо пісні російського шансоньє Михайла Шуфутинського "Третье сентября". Користувачі традиційно публікують дотепні пости на цю тему, намагаючись здивувати підписників оригінальними жартами.

Щоб відвернути свою увагу від "перевертання календарів", OBOZREVATEL пропонує переглянути добірку українських пісень про осінь.

Kozak System "У осені очі твої"

"Якщо уявити, що осінь – це атмосферний трисерійний серіал (а для кожного пристойного серіалу хороші композитори пишуть саундтреки), то ми вважаємо, що саундтреком до цієї пори року якнайкраще підходить саме ця пісня. Думаємо, ми виграли кастинг у самої осені" – так описав гурт свою композицію.

Мар'яна Нестайко "Барви осінніх днів"

Пісня вийшла в 2010 році. Слова до пісні написав тернопільський поет Сергій Сірий. У композиції жінка згадує про теплі серпневі моменти з коханим, які вже не повернути через осінь.

Один в каное "Осінь"

Музичний колектив уперше виконав трек у 2010 році. Лідерка інді-гурту Ірина Швайдак у пісні порівнює осінь із самотністю та зазначає, що така пора року "всім до лиця".

ТІК "Ноябрь"

У пісні співається про жінку, яка пішла від свого коханого, проте він ніяк не може її забути. Слова написав фронтмен гурту Віктор Бронюк.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ "Листопад"

У пісні музиканти розповідають про драматичний і романтичний листопад. Зазначимо, що кліп до треку опублікували в червні 2018 року. Лідер гурту Сергій Танчинець жартома пояснив тоді, що трішки осінньої прохолоди в таку літню спеку нікому точно не завадить.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шуфутинський 3 вересня о 18:00 вийде у прямий ефір у соцмережі Instagram, щоби заспівати культовий хіт.