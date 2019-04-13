Заміна Собчак? Віторгана засікли в компанії красивої незнайомки

Колишнього чоловіка журналістки і телеведучої Ксенії Собчак Максима Віторгана засікли в компанії незнайомки.

Telegram-канал "Тільки нікому" отримав інформацію від підписників, що його помітили з невідомою блондинкою, за якою він дбайливо доглядав.

"За Максима Віторгана більше не треба переживати, здається, він уже не самотній. За геолокацію окремий респект нашому читачеві, під вікнами вартувати звичайно не поїдемо", – йдеться в повідомленні.

Максим Віторган Instagram @ mvitorgan

Так, один з читачів розповів журналістам, що Віторган йшов у компанії прекрасної дами з валізою на Краснопресненській набережній в Москві.

"Вони так пронеслися, що ледве встигла його розглянути. Навіть будинок назвати зможу, а от панночку ні. Він дуже посміхався, але ніяких прямих проявів почуттів не було, мило базікали і залетіли в під'їзд", – розповіла шанувальниця.

OBOZREVATEL вирішив переглянути акаунти Віторгана. У день, коли його засікли з блондинкою на вулиці, актор опублікував загальний знімок з колегою Ганною Михалковою, з якою спільно виступав в Уфі на фестивалі "Беспринцыпные чтения".

"Tsypkin - connecting people! (Ципкин з'єднує людей, - Ред). Спасибі, Уфа", – підписав Віторган.

Є ймовірність, що колишнього чоловіка Собчак бачили саме в Михалковою, хоча, це таємниця, покрита мороком. Адже прихильниця світловолосу супутницю не впізнала.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. В кінці 2018 з'явилася інформація, що відносини виявилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман з російським режисером Костянтином Богомоловим.

21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною, через що почався галас в пресі.

Пізніше з'явилися подробиці бійки. Повідомлялося, що Віторган був п'яним.

6 березня Ксенію помітили з Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися на офіційному заході в щоку.

7 березня Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно не живуть разом. Після цього Ксенія дала кілька інтерв'ю, де розповіла про прекрасні стосунки з Максимом.

А вже 7 квітня щасливого Віторгана помітили в обіймах російської актриси Дарини Єкамасової.

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