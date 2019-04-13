МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Заміна Собчак? Віторгана засікли в компанії красивої незнайомки

3.2тЧитати матеріал російською

Колишнього чоловіка журналістки і телеведучої Ксенії Собчак Максима Віторгана засікли в компанії незнайомки.

Telegram-канал "Тільки нікому" отримав інформацію від підписників, що його помітили з невідомою блондинкою, за якою він дбайливо доглядав.

"За Максима Віторгана більше не треба переживати, здається, він уже не самотній. За геолокацію окремий респект нашому читачеві, під вікнами вартувати звичайно не поїдемо", – йдеться в повідомленні.

Максим Віторган

Максим Віторган

Instagram @ mvitorgan

Новини
Віторган розповів, що думає про Собчак після розлучення

Так, один з читачів розповів журналістам, що Віторган йшов у компанії прекрасної дами з валізою на Краснопресненській набережній в Москві.

"Вони так пронеслися, що ледве встигла його розглянути. Навіть будинок назвати зможу, а от панночку ні. Він дуже посміхався, але ніяких прямих проявів почуттів не було, мило базікали і залетіли в під'їзд", – розповіла шанувальниця.

Заміна Собчак? Віторгана засікли в компанії красивої незнайомки

OBOZREVATEL вирішив переглянути акаунти Віторгана. У день, коли його засікли з блондинкою на вулиці, актор опублікував загальний знімок з колегою Ганною Михалковою, з якою спільно виступав в Уфі на фестивалі "Беспринцыпные чтения".

"Tsypkin - connecting people! (Ципкин з'єднує людей, - Ред). Спасибі, Уфа", – підписав Віторган.

Є ймовірність, що колишнього чоловіка Собчак бачили саме в Михалковою, хоча, це таємниця, покрита мороком. Адже прихильниця світловолосу супутницю не впізнала.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Ксенія СобчакМаксим Віторган
Місце
РосіяМосква
Теги
розлученняшоу-бизнеспліткиНовини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
4
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки