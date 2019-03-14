"Заливала лідокаїном": спливла лякаюча інформація про хворобу Началової

Російська співачка Юлія Началова, яка перебуває в медикаментозній комі, перед госпіталізацією сильно натерла ногу.
Про це розповів друг артистки в коментарі "Комсомольській правді", уточнивши, що рана з кожним днем перетворювалася на болячку, поки не стала схожа на дірку.
"Все почалося з того, що на телепроекті "Один в один" Юля натерла ногу. Але рана не поспішала гоїтися, хоча Юля регулярно обробляла, заливала її лідокаїном. Звичайна ранка з кожним днем перетворювалася на погану болячку. А перед госпіталізацією і зовсім була схожа на дірочку. Юля думала, що рана не поспішає затягуватися, оскільки у неї діабет", – розповів друг співачки.
За його словами, в лікарні спочатку запідозрили зараження крові, проте пізніше відкинули цю версію. Стан Началової різко погіршився, через що її ввели в медикаментозну кому.
Юлія Началова
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За словами друга співачки, зараз їй стало трохи краще. Лікарям вдалося нормалізувати цукор. За словами медиків, вона повільно йде до одужання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, на яку вона хворіє в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь.
14 березня менеджер співачки розповіла, що вона поступово стабілізується.
Детальніше про хвороби Началової читайте за цим посиланням
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