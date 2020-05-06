Залишиться без грошей? Чоловік Гузєєвої заявив про банкрутство ресторанного бізнесу

Чоловік Лариси Гузєєвої Ігор Бухаров розповів про банкрутство ресторанів через епідемію коронавірусу. Так, він, як власник ресторанного бізнесу заявив, що деякі кафе і ресторани не "переживуть" травень 2020 року.

Крім того, він підкреслив, що люди бояться замовляти їжу додому. На думку Бухарова, це загрожує неминучим банкрутством і закриттям більшості ресторанів, пише СтарХит.

59-річний Бухаров розповів про кризу ресторанного бізнесу, який відбився на всіх закладах без винятку. Як вважає бізнесмен, закладам і зовсім доведеться виживати, продаючи шаурму і сендвічі.

"Причин тому відразу кілька: по-перше, багато росіян, залишившись без звичних заробітків, вже не можуть дозволити собі ходити в ресторани, по-друге, велика частина ресторанів просто не можуть перебудуватися на дистанційну роботу, адже страви з їх меню не підлягають доставці. Деякі страви потрібно їсти безпосередньо після приготування, в гарячому і свіжому вигляді, наприклад, стейки, які через годину просто перетворяться на "підошву", - заявив чоловік телеведучої.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лариса Гузєєва розбурхала мережу архівним знімком. Так, телеведуча показала, як виглядала майже 30 років тому.