Залишила "кривавий автограф": ексчоловік Пугачової згадав про дивний вчинок примадонни

Російський режисер, ексчоловік примадонни Алли Пугачової Олександр Стефанович згадав, що при першій зустрічі зі співачкою попросив її розписатися в блокноті й вона видавила туди кров з пальця.

Про це він розповів в інтерв'ю "Комсомольской правде". За словами чоловіка, їхню зустріч з Пугачовою організував поет-пісняр Леонід Дербеньов. Він попросив допомогти талановитій співачці, в житті якої все йшло шкереберть. Тоді він і попросив у неї автограф.

Алла Пугачова і Олександр Стефанович

"Її звали Алла Пугачова, але це ім'я мені нічого не говорило. Я запросив її в ресторан. Ми поїхали на Рубльовку в шинок під назвою "Сосновый бор". За вечерею я простягнув їй записну книжку: "Тут автографи великих людей. Розпишися, може, і ти коли-небудь станеш знаменитою". Вона взяла ніж, розрізала палець, видавила краплю крові та написала: "Це кров Алли Пугачової. Визначте на дозвіллі мою групу. Довелося групу визначити, а потім з нею одружитися", — розповів Стефанович.

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Олександр Стефанович та Алла Пугачова Фото: Joinfo

Фото: kp.ru

Зазначимо, що Алла Пугачова та Олександр Стефанович були одружені з 1977 по 1981 рік. Стефанович був другим чоловіком для примадонни. Всього на рахунку у легендарної артистки п'ять офіційних шлюбів.

Олександр Стефанович та Алла Пугачова Фото: Факти

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексчоловік Алли Пугачової, Олександр Стефанович розповів про особисте життя із зіркою та їхнє розлучення.

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