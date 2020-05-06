Залишайтеся вдома або танцюйте з нами! Мем-хлопці з труною зробили попередження
Чоловіки з Африки, які стали мемом через своїх танці з труною, звернулися до шанувальників в новому відео.
Відповідний ролик був опублікований виданням Medialeaks. У ньому танцюристи подякували лікарям за їхню роботу під час пандемії. А також просили інших людей дотримуватися самоізоляції, нагадавши про свій жартівливий, однак важливий слоган (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
"Привіт усім. Ми, Nana Otafrija Pallbearers, хочемо подякувати всім лікарям світу, які старанно працюють та піклуються про кожну людину. Але пам'ятайте: залишайтеся вдома або танцюйте з нами!" – сказав під мем-музику один із танцюристів Бенджамін.
Зазначимо, що в ролику герої мемів постали в незвичних для користувачів соцмереж білосніжних костюмах. У популярних відео вони зазвичай в темному одязі. А також без головного атрибуту в роликах – труни.
Мем із чорношкірими чоловіками, танцюючими з труною під трек Astronomia, набрав величезну популярність у мережі навесні 2020 року. Зазвичай його використовують, щоб символізувати епічний фейл. Сам танець – це давня традиція, поширена в Гані. Там жителі наймають спеціальних танцюристів на похорон, щоб весело провести покійних на той світ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося відео, на якому поліцейські з Перу виконували танець з популярного мема.