Залишайтеся вдома або танцюйте з нами! Мем-хлопці з труною зробили попередження

Чоловіки з Африки, які стали мемом через своїх танці з труною, звернулися до шанувальників в новому відео.

Відповідний ролик був опублікований виданням Medialeaks. У ньому танцюристи подякували лікарям за їхню роботу під час пандемії. А також просили інших людей дотримуватися самоізоляції, нагадавши про свій жартівливий, однак важливий слоган (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Фото: medialeaks.ru

"Привіт усім. Ми, Nana Otafrija Pallbearers, хочемо подякувати всім лікарям світу, які старанно працюють та піклуються про кожну людину. Але пам'ятайте: залишайтеся вдома або танцюйте з нами!" – сказав під мем-музику один із танцюристів Бенджамін.

Зазначимо, що в ролику герої мемів постали в незвичних для користувачів соцмереж білосніжних костюмах. У популярних відео вони зазвичай в темному одязі. А також без головного атрибуту в роликах – труни.

Скріншот з відео

Мем із чорношкірими чоловіками, танцюючими з труною під трек Astronomia, набрав величезну популярність у мережі навесні 2020 року. Зазвичай його використовують, щоб символізувати епічний фейл. Сам танець – це давня традиція, поширена в Гані. Там жителі наймають спеціальних танцюристів на похорон, щоб весело провести покійних на той світ.

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося відео, на якому поліцейські з Перу виконували танець з популярного мема.