Головна Новини
6 травня • оновлено в 23:21
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Залишайтеся вдома або танцюйте з нами! Мем-хлопці з труною зробили попередження

2.8т
Читати матеріал російською

Чоловіки з Африки, які стали мемом через своїх танці з труною, звернулися до шанувальників в новому відео.

Відповідний ролик був опублікований виданням Medialeaks. У ньому танцюристи подякували лікарям за їхню роботу під час пандемії. А також просили інших людей дотримуватися самоізоляції, нагадавши про свій жартівливий, однак важливий слоган (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Залишайтеся вдома або танцюйте з нами! Мем-хлопці з труною зробили попередження

Фото: medialeaks.ru

"Привіт усім. Ми, Nana Otafrija Pallbearers, хочемо подякувати всім лікарям світу, які старанно працюють та піклуються про кожну людину. Але пам'ятайте: залишайтеся вдома або танцюйте з нами!" – сказав під мем-музику один із танцюристів Бенджамін.

Зазначимо, що в ролику герої мемів постали в незвичних для користувачів соцмереж білосніжних костюмах. У популярних відео вони зазвичай в темному одязі. А також без головного атрибуту в роликах – труни.

Залишайтеся вдома або танцюйте з нами! Мем-хлопці з труною зробили попередження

Скріншот з відео

Мем із чорношкірими чоловіками, танцюючими з труною під трек Astronomia, набрав величезну популярність у мережі навесні 2020 року. Зазвичай його використовують, щоб символізувати епічний фейл. Сам танець – це давня традиція, поширена в Гані. Там жителі наймають спеціальних танцюристів на похорон, щоб весело провести покійних на той світ.

Залишайтеся вдома або танцюйте з нами! Мем-хлопці з труною зробили попередження

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося відео, на якому поліцейські з Перу виконували танець з популярного мема.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Крістіна Долматова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13184.

    Вилікувалися: 2097. Померли: 327.

  • У світі захворіли вже більше 3,7 мільйона осіб, загинули – 261 тисяча.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Вчені заявили про активні мутації COVID-19 – їх вже було 198!

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги