Залишайся вдома! Українські та зарубіжні зірки записали потужний гімн-заклик

Українські музиканти разом з артистами з інших країн записали гімн кампанії під час пандемії коронавірусу "Залишайся вдома!".

Так, він пролунав 12-ма мовамисвіту. Відповідний ролик був опублікована на офіційному YouTube-каналі українського композитора Діля, який виступив автором ідеї та мелодії пісні (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Вадим Олійник і Андрій Джеджула

Свій заклик залишатися вдома у відеоролику висловили музиканти, шоумени, актори, ведучі: Андрій Джеджула, Фоззі (ТНМК), музикант британського гурту "Porcupine Tree" Колін Едвін, гітарист з США Джон Дюрант та багато інших. До речі, кожна знаменитість записала свою частину, бувши вдома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірки фільму "Зараження" звернулися до глядачів і закликали їх дотримуватися рекомендацій ВООЗ в боротьбі з коронавірусом.