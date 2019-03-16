"Залишається молитися": в Росії розкрили таємницю хвороби Началової

Російський музикант і композитор Юрій Лоза вважає, що стан співачки Юлії Началової, яка знаходиться в комі, погіршився через омолоджуючі процедури.
Таку "експертну" думку він висловив у коментарі "Вечірня Москва", розповівши, що у артистки проблеми з циркуляцією крові.
"Юлія, швидше за все, може дихати, просто мозок не дає такої команди. Так було з Женею Белоусовим. Вона ж не завзятий курець, а легені не працюють, значить, не працює функція легенів. Як правило, це наслідок проблем з судинами головного мозку, а ці проблеми виникають від поганої фільтрації крові", — сказав Лоза.
За словами музиканта, причини збоїв у всіх бувають різні. Юлія могла отруїтися, перевантажити систему фільтрів і так далі.
"Зараз лікарі підтвердили відмову нирок. Все ж очевидно було. Якщо рана на нозі не загоюється, значить, погано циркулює кров. У неї майже напевно були якісь омолоджуючі процедури, а вони завжди "вантажать" печінку і нирки. Якщо печінка ще здатна до регенерації, то нирки треба грунтовно чистити, в першу чергу, спокоєм і спеціальною дієтою", – додав Лоза.
Юлія Началова
instagram @ julianachalova
На завершення він вирішив наголосити, що потрібно скасовувати антидепресанти і дозволити організму підняти кровотік за рахунок тиску.
"Коротше, лежати треба і їсти знежирені продукти. Правда, це треба було робити до того, як. Треба молитися за Юлію Началова", — сказав Лоза.
Юлія Началова
МК
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хвороби Началова читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началова в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі.
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