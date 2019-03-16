"Залишається молитися": в Росії розкрили таємницю хвороби Началової

Російський музикант і композитор Юрій Лоза вважає, що стан співачки Юлії Началової, яка знаходиться в комі, погіршився через омолоджуючі процедури.

Таку "експертну" думку він висловив у коментарі "Вечірня Москва", розповівши, що у артистки проблеми з циркуляцією крові.

"Юлія, швидше за все, може дихати, просто мозок не дає такої команди. Так було з Женею Белоусовим. Вона ж не завзятий курець, а легені не працюють, значить, не працює функція легенів. Як правило, це наслідок проблем з судинами головного мозку, а ці проблеми виникають від поганої фільтрації крові", — сказав Лоза.

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За словами музиканта, причини збоїв у всіх бувають різні. Юлія могла отруїтися, перевантажити систему фільтрів і так далі.

"Зараз лікарі підтвердили відмову нирок. Все ж очевидно було. Якщо рана на нозі не загоюється, значить, погано циркулює кров. У неї майже напевно були якісь омолоджуючі процедури, а вони завжди "вантажать" печінку і нирки. Якщо печінка ще здатна до регенерації, то нирки треба грунтовно чистити, в першу чергу, спокоєм і спеціальною дієтою", – додав Лоза.

Юлія Началова instagram @ julianachalova

На завершення він вирішив наголосити, що потрібно скасовувати антидепресанти і дозволити організму підняти кровотік за рахунок тиску.

"Коротше, лежати треба і їсти знежирені продукти. Правда, це треба було робити до того, як. Треба молитися за Юлію Началова", — сказав Лоза.

Юлія Началова МК

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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