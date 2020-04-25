"Залишається молитися!" Друг Бабкіної розкрив правду про її стан

Російська співачка Надія Бабкіна, яка проходить лікування від двосторонньої пневмонії, яка була викликана коронавірусом, відчуває себе вже краще. Однак про повне її одужання говорити ще рано.

Про це повідомив друг артистки, який побажав залишитися анонімним, передає Starhit. За словами чоловіка, зараз складно сказати, як впорається із захворюванням ослаблений організм Бабкіної, якій продовжують проводити противірусну та антибактеріальну терапію. Тому він закликав всіх небайдужих сходити до церкви та помолитися за неї.

Надія Бабкіна Фото: Teleprogramma.pro

"Говорити про те, що стан Надії Георгіївни стабілізувався остаточно, передчасно. Зараз вона знаходиться на грані: лікарі чекають, як поведе себе ослаблений організм. У ці дні може відбутися всяке: як в одну, так і в іншу сторону. Тому Бабкіна знаходиться під пильним контролем лікарів. Залишається молитися", – заявив друг співачки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Надія Бабкіна заразила особистого водія і його сім'ю коронавірусом. Про це повідомив її колега по шоу на Першому каналі Олександр Васильєв.