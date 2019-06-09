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"Закрий свій рот, бл**ь!" Харламов розлютив улюбленого актора Путіна (18+)

1.6тЧитати матеріал російською

Шоумен і резидент російського Comedy Club Гарік Харламов потролив мемами відомого актора Олексія Паніна, чим викликав його гнів.

Улюблений актор президента РФ Володимира Путіна, як його часто називають, опублікував на своїй сторінці Instagram відеозвернення (щоб подивитися меми та ролик, проскрольте сторінку).

Кілька мемів на сторінці Харламова з'явилося після того, як Панін показав відео з позначкою 18+, де були показані ноги невідомої дівчини із сексуальним підтекстом. У відповідь на це актор настійно порекомендував шоумену припинити.

Сварка Паніна та Харламова

Сварка Паніна та Харламова

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"Я не хотів реагувати, але мені надсилають посилання на Харламова. Він, дивлюся, не вгамовується. Подивився, зайшов на його сторінку. Що хочу сказати. Гарік, дорогий, бл*ь, не буди лиха, поки воно тихо. Я ж можу так роз'ї*ати, що мало тобі не здасться. Я дуже багато знаю інформації про твоїх друзів з Comedy Club, про тебе. Ти хочеш такий самий розклад, як із Галкіним?! Не чіпайте мене краще, бл**ь, я то вільна людина, і я живу так, як я хочу. Що стосується Харламова. я, бл*дь, хороший артист, я працював з великими, а ти, на жаль, бездарний КВНщик. Будь ласка, закрий свій рот, бл**ь ", – сказав Панін.

Кадр зі скандального відео, на що Харламов зробив меми (18+)

Кадр зі скандального відео, на що Харламов зробив меми (18+)

"Закрий свій рот, бл**ь!" Харламов розлютив улюбленого актора Путіна (18+)

Instagram @garikkharlamov

"Закрий свій рот, бл**ь!" Харламов розлютив улюбленого актора Путіна (18+)

Instagram @garikkharlamov

"Закрий свій рот, бл**ь!" Харламов розлютив улюбленого актора Путіна (18+)

Instagram @garikkharlamov

"Закрий свій рот, бл**ь!" Харламов розлютив улюбленого актора Путіна (18+)

Instagram @garikkharlamov

"Закрий свій рот, бл**ь!" Харламов розлютив улюбленого актора Путіна (18+)

Instagram @garikkharlamov

"Закрий свій рот, бл**ь!" Харламов розлютив улюбленого актора Путіна (18+)

Instagram @garikkharlamov

"Закрий свій рот, бл**ь!" Харламов розлютив улюбленого актора Путіна (18+)

Instagram @garikkharlamov

Увага! Відео містить нецензурну лексику "(18+)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу в пресі, через що акторові довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно бігти з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною і гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост з критикою в Instagram кілька разів видаляли.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Олексій ПанінГарік Харламов
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїскандалишоу-бизнес
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