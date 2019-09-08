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8 вересня • оновлено в 12:51
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"Закохалася в цього сексуального мачо": Тодоренко стривожила мережу обіймами з іншим чоловіком

1.6т Читати матеріал російською

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, розбурхала мережу обіймами з популярним іспанським актором Маріо Касасом. Крім того, артистка зізналася, що була в нього закохана.

Відео Тодоренко розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Закохалася в цього сексуального мачо": Тодоренко стривожила мережу обіймами з іншим чоловіком
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"Пам'ятаю, коли дивилася "3 метра над рівнем неба", бездумно закохалася в цього гарячого сексуального іспанського мачо, але не очікувала, що ця любов... взаємна! І що одного разу, сидячи в кареті, він зізнається мені в коханні!", - написала Тодоренко.

"Ваша мімка неоціненна і емоції. Хоча, як можна сидіти спокійно поруч з таким чоловіком?", "Блін, я б до цього мачо ревнувала навіть себе", "Це був величезний камінь в сторону Топалова", "Десь зараз в світі занервував один Влад Топалов", - пишуть в мережі.

"Закохалася в цього сексуального мачо": Тодоренко стривожила мережу обіймами з іншим чоловіком
"Закохалася в цього сексуального мачо": Тодоренко стривожила мережу обіймами з іншим чоловіком
"Закохалася в цього сексуального мачо": Тодоренко стривожила мережу обіймами з іншим чоловіком
"Закохалася в цього сексуального мачо": Тодоренко стривожила мережу обіймами з іншим чоловіком
"Закохалася в цього сексуального мачо": Тодоренко стривожила мережу обіймами з іншим чоловіком

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко разом з маленьким сином відвідала Одесу.

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Особа
Регіна Тодоренко
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Страшненькая эта молдаванка.
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