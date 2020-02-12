"Закохалася в тебе знову": Білик розбурхала відвертим фото з чоловіком

Українська співачка Ірина Білик поділилася пікантною фотографією зі своїм чоловіком, російським фотографом Асланом Ахмадовим.

Відповідний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ірина Білик Instagram @bilyk_iryna

На фотографії Білик ніжно обіймає Аслана, який при цьому позує з голим торсом. Таким фото Ірина привітала Ахмадова з днем народження – 12 лютого чоловікові виповнилося 47 років.

"Сонечко моє! Наше! Всіх, хто тебе знає і любить, як талант і особистість! Готуючись до свого нового шоу, де ти виступаєш як режисер програми, я закохалася в тебе знову... Таких, як ти, немає і не буде! Найталановитіший і коханий! Ти! З днем народження, Асланчик!", – зворушливо привітала Білик чоловіка.

Примітно, що Ахмадов відповів на привітання співачки. У коментарях під публікацією чоловік написав:

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