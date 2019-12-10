Закінчуються гроші? Дочка Заворотнюк раптово продала бізнес

Дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк Анна несподівано продала свій бізнес.
Про це дівчина повідомила своїм шанувальникам на особистій сторінці в Instagram.
Анна Заворотнюк
Інстаграм
Так, у своїх stories Анна вперше за довгий час звернулася до шанувальників. Дочка Заворотнюк зробила заяву:
"Дорогі мої підписники, я більше не маю ніякого відношення до d8_moscow. З питань звертайтеся безпосередньо на їх сторінку".
Інстаграм Анни Заворотнюк
Примітно, що новина стала повною несподіванкою для багатьох. Адже бізнесу Анни з продажу одягу і аксесуарів пророкували успіх.
Що стало причиною такого рішення дівчини, невідомо. Однак у мережі вже з'являються різні припущення, серед яких і брак грошей на лікування актриси.
Анастасія Заворотнюк з донькою Анною
Інстаграм
Анастасія Завротнюк з сім'єю
Інстаграм
Анастасія Заворотнюк з донькою Анною
Інстаграм
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Відзначається, що актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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