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10 грудня • оновлено в 10:36
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Закінчуються гроші? Дочка Заворотнюк раптово продала бізнес

1.6т
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Дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк Анна несподівано продала свій бізнес.

Про це дівчина повідомила своїм шанувальникам на особистій сторінці в Instagram.

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк

Інстаграм

Новини
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Так, у своїх stories Анна вперше за довгий час звернулася до шанувальників. Дочка Заворотнюк зробила заяву:

"Дорогі мої підписники, я більше не маю ніякого відношення до d8_moscow. З питань звертайтеся безпосередньо на їх сторінку".

Закінчуються гроші? Дочка Заворотнюк раптово продала бізнес

Інстаграм Анни Заворотнюк

Примітно, що новина стала повною несподіванкою для багатьох. Адже бізнесу Анни з продажу одягу і аксесуарів пророкували успіх.

Що стало причиною такого рішення дівчини, невідомо. Однак у мережі вже з'являються різні припущення, серед яких і брак грошей на лікування актриси.

Анастасія Заворотнюк з донькою Анною

Анастасія Заворотнюк з донькою Анною

Інстаграм

Анастасія Завротнюк з сім'єю

Анастасія Завротнюк з сім'єю

Інстаграм

Анастасія Заворотнюк з донькою Анною

Анастасія Заворотнюк з донькою Анною

Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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