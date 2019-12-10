Закінчуються гроші? Дочка Заворотнюк раптово продала бізнес

Дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк Анна несподівано продала свій бізнес.

Про це дівчина повідомила своїм шанувальникам на особистій сторінці в Instagram.

Анна Заворотнюк Інстаграм

Так, у своїх stories Анна вперше за довгий час звернулася до шанувальників. Дочка Заворотнюк зробила заяву:

"Дорогі мої підписники, я більше не маю ніякого відношення до d8_moscow. З питань звертайтеся безпосередньо на їх сторінку".

Інстаграм Анни Заворотнюк

Примітно, що новина стала повною несподіванкою для багатьох. Адже бізнесу Анни з продажу одягу і аксесуарів пророкували успіх.

Що стало причиною такого рішення дівчини, невідомо. Однак у мережі вже з'являються різні припущення, серед яких і брак грошей на лікування актриси.

Анастасія Заворотнюк з донькою Анною Інстаграм

Анастасія Завротнюк з сім'єю Інстаграм

Анастасія Заворотнюк з донькою Анною Інстаграм

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