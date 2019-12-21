Закінчилися гроші? У чоловіка онкохворої Заворотнюк почалися проблеми

Чоловікові зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці, Петру Чернишову заблокували банківські рахунки.

Фігуристові більш недоступні фінансові операції в одному з російських банків. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

Замороження може бути пов'язана з підозрілими фінансовими операціями. Активи чоловіка Анастасії Заворотнюк були заблоковані з ініціативи податкової служби Санкт-Петербурга, так як Петро Чернишов і його компанії оформлені саме там.

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