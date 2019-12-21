Закінчилися гроші? У чоловіка онкохворої Заворотнюк почалися проблеми

Чоловікові зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці, Петру Чернишову заблокували банківські рахунки.
Фігуристові більш недоступні фінансові операції в одному з російських банків. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
Замороження може бути пов'язана з підозрілими фінансовими операціями. Активи чоловіка Анастасії Заворотнюк були заблоковані з ініціативи податкової служби Санкт-Петербурга, так як Петро Чернишов і його компанії оформлені саме там.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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