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24 грудня • оновлено в 13:26
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"Займається д**окрутством": Собчак вилаялася на росТБ через Галкіна

2.3т
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Російська телеведуча Ксенія Собчак, яку запідозрили у вагітності, вилаялася в прямому ефірі на російському телебаченні через коміка й чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна.

Вона заявила, що той боїться йти до неї на інтерв'ю. Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу "Сьогодні ввечері" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Ксенія Собчак на шоу "Сьогодні ввечері"

Ксенія Собчак на шоу "Сьогодні ввечері"

Скриншот з відео

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Як виявилося, Собчак кликала чоловіка Алли Пугачової взяти участь у її YouTube-шоу "Обережно, Собчак!", Але він відмовив їй. Згадавши про цей факт, ведуча звинуватила Галкіна в боягузтві.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

Скриншот з відео

Світлана Лобода і Максим Галкін

Світлана Лобода і Максим Галкін

Скриншот з відео

"Якщо захочете – виріжете це. Я однаково скажу, як вмію, по-простому, по-ютубівскі. Щойно я відчуваю, що людина займається д**окрутством, я так влаштована, що починаю упиватися в неї", – заявила Собчак.

Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальний священик РПЦ, протоієрей Всеволод Чаплін назвав дешевим хайпом вчинок телеведучої Ксенії Собчак, яка надягла сережки з портретом Ісуса.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Ксенія Собчак Максим Галкін Світлана Лобода Алла Пугачова
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