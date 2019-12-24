"Займається д**окрутством": Собчак вилаялася на росТБ через Галкіна

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яку запідозрили у вагітності, вилаялася в прямому ефірі на російському телебаченні через коміка й чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна.
Вона заявила, що той боїться йти до неї на інтерв'ю. Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу "Сьогодні ввечері" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Ксенія Собчак на шоу "Сьогодні ввечері"
Скриншот з відео
Як виявилося, Собчак кликала чоловіка Алли Пугачової взяти участь у її YouTube-шоу "Обережно, Собчак!", Але він відмовив їй. Згадавши про цей факт, ведуча звинуватила Галкіна в боягузтві.
Ксенія Собчак
Скриншот з відео
Світлана Лобода і Максим Галкін
Скриншот з відео
"Якщо захочете – виріжете це. Я однаково скажу, як вмію, по-простому, по-ютубівскі. Щойно я відчуваю, що людина займається д**окрутством, я так влаштована, що починаю упиватися в неї", – заявила Собчак.
Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальний священик РПЦ, протоієрей Всеволод Чаплін назвав дешевим хайпом вчинок телеведучої Ксенії Собчак, яка надягла сережки з портретом Ісуса.
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