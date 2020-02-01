"Зайчик про@@ав ": Самбурська в короні вразила зізнанням, фото

Зірка російських серіалів Настасья Самбурська, яка раніше публікувала депресивні фотознімки, розповіла, як бореться з комплексами.

У своєму Instagram-акаунті актриса залишила послання невідомому і пояснила свою боротьбу з особистісними проблемами.

"Ось таку красуню зайчик про@@ав .... Всім доброго ранку. Які плани на день? У мене Англійська і боротьба з комплексами", - написала Самбурська.

Один з передплатників запитав у співачки, який спосіб вона вибирає в боротьбі з комплексами.

"Плакати", - відповіла Самбурська.

Як повідомлялося раніше, Настасья Самбурська відвідала виставку робіт Сальвадора Далі, на якій здивувала публіку своїми очима.

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