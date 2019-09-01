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"Захоплююся тобою, крихітко": Потап похвалився фото Каменських у панчохах

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Український продюсер Олексій Потапенко вирішив в черговий раз похвалитися сексуальними знімками своєї дружини Насті Каменських.

Він розмістив на сторінці в Instagram фото зірки у спокусливих чорних панчохах. Вона пристебнула їх до яскравого чорно-сріблястого боді у блискітках з її ініціалами NK.

"Повертаєшся додому, а там у тебе живе суперзірка! Захоплююся тобою, крихітко", – підписав кадри Потап.

Настя Каменських

Настя Каменських

instagram.com/realpotap

Настя Каменських

Настя Каменських

instagram.com/realpotap

Настя Каменських

Настя Каменських

instagram.com/realpotap

Настя Каменських

Настя Каменських

instagram.com/realpotap

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських шокувала мережу новим знімком з Потапом. Цим фото вона поділилася у Instagram.

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Особи
Настя Каменських (NK) Олексій Потапенко (Потап)
Місце
Україна
Теги
зірки Instagram
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