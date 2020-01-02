Захопилася фотошопом: Лонгорія жорстко "спалилася" на ретуші своєї фігури

Відома американська актриса Єва Лонгорія попалася на фотошопі своєї фігури в купальнику.
Так, в Instagram-stories зірка опублікувала новий знімок у бікіні, на якому похвалилася стрункою фігурою.
Єва Лонгорія
Instagram @evalongoria
Однак, як виявилося, ідеальні форми Лонгорії на знімку – результат фотошопу.
Очевидно, публікуючи нову фотографію, Єва не звернула увагу на те, що допустила ляп – випадково замазала собі пупок.
Єва Лонгорія
Instagram @evalongoria
Примітно, що актриса і без фотошопу володіє досить стрункими формами. Після народження первістка, Лонгорія всерйоз зайнялася своєю фігурою, і через деякий час похвалилася перед шанувальниками результатами схуднення.
Єва Лонгорія
Instagram @evalongoria
Єва Лонгорія
Instagram @evalongoria
Єва Лонгорія
Instagram @evalongoria
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російського музичного продюсера Яну Рудковську звинуватили в зловживанні фотошопом.
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