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2 січня • оновлено в 10:27
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Захопилася фотошопом: Лонгорія жорстко "спалилася" на ретуші своєї фігури

2.3т
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Відома американська актриса Єва Лонгорія попалася на фотошопі своєї фігури в купальнику.

Так, в Instagram-stories зірка опублікувала новий знімок у бікіні, на якому похвалилася стрункою фігурою.

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія

Instagram @evalongoria

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Однак, як виявилося, ідеальні форми Лонгорії на знімку – результат фотошопу.

Очевидно, публікуючи нову фотографію, Єва не звернула увагу на те, що допустила ляп – випадково замазала собі пупок.

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія

Instagram @evalongoria

Примітно, що актриса і без фотошопу володіє досить стрункими формами. Після народження первістка, Лонгорія всерйоз зайнялася своєю фігурою, і через деякий час похвалилася перед шанувальниками результатами схуднення.

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія

Instagram @evalongoria

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія

Instagram @evalongoria

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія

Instagram @evalongoria

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російського музичного продюсера Яну Рудковську звинуватили в зловживанні фотошопом.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Єва Лонгорія
Місце
США
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