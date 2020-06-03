"Заходжу, а на ньому треться жінка": Сєдокова відверто розповіла про зради чоловіка

Українська співачка Анна Сєдокова розповіла про зради свого першого, нині покійного чоловіка, футболіста київського "Динамо" Валентина Белькевича.

Так, подробицями вона поділилася під час прямого ефіру на особистій сторінці в Instagram. За словами співачки, вона дізналася про невірність чоловіка, коли була вагітною. Тоді вона застала Белькевича в стриптиз-клубі з якоюсь жінкою.

Анна Сєдокова Фото: instagram/annasedokova

"Пам'ятаю, я проїжджала повз будинок, де він раніше жив, і побачила там його машину. Вагітна заходила, шукала його. Знайшла в стриптиз-клубі. Уявляєте, я з таким пузом заходжу, а на ньому жінка якась, треться об нього. Він сидить напідпитку, а я ж хороша жінка, я ж хороша дівчинка. Знаєте, що я зробила? Я взяла його за руку і сказала: "А підемо додому", – згадала знаменитість.

Анна Сєдокова і Валентин Белькевич Фото: 24smi.org

Співачка також додала, що після того випадку часто не спала ночами, чекаючи, коли Белькевич повернеться з чергової вечірки. І коли вона зрозуміла, що так далі тривати не може, зателефонувала своїй мамі й заявила про намір розлучитися з чоловіком.

Анна Сєдокова Фото: instagram/annasedokova

"Мама тоді сказала мені: "Не смій розлучатися. Ти будеш нікому не потрібною жінкою, старою і з дитиною на руках". Однак я зрозуміла, що це не так. Я потрібна була своїй доньці й тому вирішила почати нове життя", – зізналася Сєдокова.

Нагадаємо: Анна Сєдокова вийшла заміж за футболіста Валентина Белькевича у 2004 році. Вже у 2006-му співачка пішла від нього, забравши дворічну доньку Аліну. У 2014 році Белькевич помер від відриву тромбу.

Анна Сєдокова з донькою Аліною Фото: instagram/annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова зробила відверте зізнання про секс утрьох.