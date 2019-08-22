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"Заходилася кашлем": стала відома звичка зірки "Бригади", яка її вбила

1.3т Читати матеріал російською

Відома російська актриса Олександра Назарова так і не змогла відмовитися від куріння, хоча і багато кашляла.

Про це розповів друг актриси Святослав Моїсеєнко, передає "Комсомольская правда".

"Сперечатися з Олександрою Іванівною було марно. У неї на все був свій погляд. Вона могла послухати, але потім обов'язково зробити по-своєму. Вона була дуже сильною жінкою. І навіть коли потрапила до лікарні, відразу попередила: "Навіть не думай, нікуди- нічого". Не любила здаватися слабкою", - розповів Моїсеєнко.

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Олександра Назарова

Олександра Назарова

Скрін з відео

"В антракті бігала перекурити, а потім заходилася кашлем. Але на сцену виходила так, ніби нічого не було", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Назарової стало відомо 20 серпня. Їй було 79 років. Керівник театру імені М. Єрмолової Галина Боголюбова розповіла, що актриса потрапила в лікарню ще в липні поточного року.

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Росія
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