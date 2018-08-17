"Захлиніться жовчю!" Волочкова "прикрилася" після скандалу з вульгарним фото

Після недавнього скандалу з топлес-фото в туалеті відома російська балерина Анастасія Волочкова опублікувала чергову світлину з відпочинку на грецькому курорті Корфу.

Свій знімок, де вона лежить у купальнику на траві Волочкова оприлюднила в соцмережі Instagram. Під публікацією балерини розгорілася вже традиційна дискусія між її фоловерами: одні захоплювалися спортивною фігурою Анастасії, інші - критикували її за оголеність.

"Ранок у Domes Miramare (готель. - Ред.) завжди добрий і світлий. І вам такого ж настрою", - підписала публікацію Волочкова.

"Настю, а в шикарній віллі навіть шезлонги не дають? І підстилочки жодної? Розкіш так і пре! Валятися на газоні, потім прямо з парапету крокувати по пояс у море", - звернулася до автора поста одна з користувачок соцмережі.

"Ну ось! І без того ганебний краєвид обгидила своєю присутністю", - образила балерину коментатор під ніком Аріночка.

"Поза якась неприродна, начебто напружена", - зазначив також один із фоловерів.

"Поважаю Настю, підтримую, але не розумію як, або все таки вважаю неправильно, коли на одному фото майже гола, а на другому з іконою", - написала Ольга Кожина.

Однак були і коментатори, які підтримали Волочкову і побажали їй не звертати уваги на злі слова.

"Всі такі правильні, як штамповані, а в Насті свободи через край, і тому ламає стереотипи", - написали її шанувальники.

"Настю, проведи вже екскурсію по своєму номеру. Нехай в жовчі захлинуться!" - порадив балерині її фанат.

Як писав OBOZREVATEL, Волочкова показала фанатам вульгарне фото, на якому, до того ж, видно сліди невмілого фотошопу.