Захарова написала пісню для Успенської про її скандальну доньку

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова написала текст пісні для російської шансон-виконавиці Любові Успенської. Артистка вже записала новий трек.

На особистій сторінці у Facebook Захарова зазначила, що розпочала написання тексту ще в липні. Сама ж Успенська додала, що дипломат дуже тонко відчула її душевний стан та емоції (щоб послухати трек, доскрольте новину до кінця).

"Вранці вийшла нова пісня. Це пісня-сповідь Любові Успенської, присвячена її доньці. Слова мої. А біль її. Вона написана в пориві абсолютних емоцій і виконувати її буде одна з наших найвідоміших співачок, дуже цікава, дуже неоднозначна, що викликає масу суперечок, дискусій. І вона зараз опинилася теж у центрі драматичної сімейної історії..." – розповіла Захарова.

Захарова написала пісню для Успенської. Facebook Марії Захарової

Вона також додала, що на створення композиції в Успенської пішло всього два дні.

"Це все з'явилося випадково, але раптом перетворилося в пісню. Просто я відправила їй ці рядки, і через два дні вона мені відправила вже готову пісню", – написала Захарова.

Відзначимо, раніше Захарова вже проявляла себе як автор слів пісень. Вона написала текст для треку Максима Фадєєва і співачки Валерії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Захарова спровокувала міжнародний скандал, порівнявши президента Сербії Александара Вучича з героїнею Шерон Стоун у фільмі "Основний інстинкт".