Погрожувала й матюкалася: у мережу злили скандальний запис із "Королевою Росії"

Російська модель, "Королева Росії-2019" Еліна Воронцова погрожувала журналісту телеканалу "Москва 24". Як виявилося, їй не сподобався сюжет, який той зробив.

У телефонній розмові дівчина лаялася та всіляко ображала журналіста, пише Telegram-канал Mash. Після цього на кореспондента посипалися погрози. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

instagram.com/vorontsova_elina_official

"Коли людина пре проти мене і обливає мене таким брудом, так технічно, як ти це зробив, ти знаєш, їй потім за це язика можуть відрізати. Ти мене образив просто публічно! Ти мене виставив колишньою пробл*ддю, що вдало вискочила навіть не заміж, а прилаштувала свою п*зду. Або мені компенсацію платити будеш. Або переписуєш сценарій так, що я дівчинка, заміжня все життя, не за багатим мужиком, а щаслива у шлюбі з коханим чоловіком", – заявила Еліна Воронцова.

Дівчина стверджує, що кореспондент каналу "зробив помилку" і погрожує зв'язками свого чоловіка.

Увага! На відео присутня нецензурна лайка!

instagram.com/vorontsova_elina_official

instagram.com/vorontsova_elina_official

instagram.com/vorontsova_elina_official

instagram.com/vorontsova_elina_official

instagram.com/vorontsova_elina_official

instagram.com/vorontsova_elina_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українка Олена Фірут стала переможницею Міжнародного конкурсу краси "Miss & Mister Planet", який відбувся у Тбілісі (Грузія). За титул змагалися переможці регіональних конкурсів із 35 країн світу.

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