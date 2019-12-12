"Загроза тромбозу": стали відомі подробиці стану Заворотнюк

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням, лікують масажем через загрозу тромбозу. Вона спостерігається в Європейському медичному центрі.

Права сторона її тіла залишається паралізованою і лікарі призначили їй новий курс лікування, пише Telegram-канал Mash.

Анастасію Заворотнюк Газета.ру

Щоб м'язи не атрофувалися і не утворилися тромби, їй прописали масажі. Зараз стан Заворотнюк стабільний. Вона пересувається тільки на візку. За нею по черзі доглядають мати і чоловік Петро Чернишов.

Анастасію Заворотнюк і її чоловік Петро Чернишов today.ua

Нагадаємо, що російська актриса Анастасія Заворотнюк назавжди залишиться паралізованою.

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