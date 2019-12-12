"Загроза тромбозу": стали відомі подробиці стану Заворотнюк

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням, лікують масажем через загрозу тромбозу. Вона спостерігається в Європейському медичному центрі.
Права сторона її тіла залишається паралізованою і лікарі призначили їй новий курс лікування, пише Telegram-канал Mash.
Анастасію Заворотнюк
Газета.ру
Щоб м'язи не атрофувалися і не утворилися тромби, їй прописали масажі. Зараз стан Заворотнюк стабільний. Вона пересувається тільки на візку. За нею по черзі доглядають мати і чоловік Петро Чернишов.
Анастасію Заворотнюк і її чоловік Петро Чернишов
today.ua
Нагадаємо, що російська актриса Анастасія Заворотнюк назавжди залишиться паралізованою.
Читайте також: Параліч Заворотнюк: родичі розповіли про стан актриси
Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.