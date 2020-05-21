Син російської актриси Юлії Дробот Данило трагічно загинув у Москві 21 травня о 2 годині ночі. Хлопцеві було 15 років.

Про це повідомляє газета "Московський Комсомолець".

Юлія Дробот starhit.ru

Так, як вдалося з'ясувати, за два дні до трагічної події хлопець разом із двоюрідним братом приїхав погостювати до бабусі. За словами брата, син актриси перебував у нестабільному психічному стані: поводився дивно й був знервований.

Перед смертю хлопець вийшов на балкон покурити, проте довго не повертався. Коли його брат пішов перевірити, то побачив внизу тіло. Швидка, яка прибула на місце, констатувала смерть.

Син Юлії Дробот Данило starhit.ru

Відомо, що підліток закінчував 9 клас і захоплювався фехтуванням. Також він планував пов'язати своє життя з театральною діяльністю.

Повідомляється, що у хлопця почалися проблеми з психікою після травми голови. У березні Данило заступився за дівчину, яку на вулиці ображали хулігани. Його побили: зламали ніс і завдали ударів по голові. У хлопця був струс мозку, він переніс операцію й провів кілька тижнів у лікарні.

Юлія Дробот ren.tv

Мама загиблого підлітка, 46-річна Юлія Дробот, працює в театрі, а також знімається в серіалах, серед яких: "Балабол-3", "Чемпіонки", "Звіробій-2", "Висяки", "Довше від століття". Також вона з'явилася в епізоді серіалів "Щасливі разом" та "Закрита школа".

Юлія Дробот topnews

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