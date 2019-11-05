"Загинуло більше 40 акторів": росЗМІ розповіли про прокляття легендарного серіалу

Легендарний серіал "Бандитський Петербург", прем'єра якого відбулася на початку нульових, зруйнував долі зірок.

До такого висновку прийшли росЗМІ, які проаналізували життя виконавців ролей. Як написав "Рамблер", за 18 років буцімто загинуло понад 40 акторів "Бандитського Петербурга".

Так, Лев Борисов, який зіграв Віктора Говорова на прізвисько "Антибіотик", в 2011 році помер від інсульту. Після "Бандитського Петербурга" актор знявся в 15 картинах.

Лев Борисов = Кинопланета =

А ось для Володимира Рожина, що грав підсадного кримінальника Федора, зйомки в серіалі стали останніми - в 2001 році він помер у віці 54 років.

Володимир Рожин = Кинопланета =

Роком пізніше помер Микола Рудик, який виконав праву праву руку кримінального авторитета "Антибіотика" - Черепа.

Микола Рудик = Кинопланета =

У 2003 році загинула Антоніна Шуранова, яка зіграла в "Бандитському Петербурзі" кохану Барона, мистецтвознавця Ірину. Роль в серіалі стала останньою для актриси.

Антоніна Шуранова = Кинопланета =

У 2007 році з життя пішов Кирило Лавров, відомий шанувальникам серіалу за роллю злодія в законі "Барона". Актор помер від ракової пухлини.

Кирило Лавров = Кинопланета =

Улюблений багатьма Жора-піаніст, якого зіграв Андрій Краско, помер в 2006 році. Незважаючи на популярність, актор продовжував випивати. Пристрасть до алкоголю погубила Краско - на 49-му році життя він помер від серцевої недостатності.

Андрій Краско = Кинопланета =

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний актор з РФ змінився до невпізнання після інсульту

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