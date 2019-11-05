Головна Новини
5 листопада • оновлено в 14:35
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Загинуло більше 40 акторів": росЗМІ розповіли про прокляття легендарного серіалу

3.6т Читати матеріал російською

Легендарний серіал "Бандитський Петербург", прем'єра якого відбулася на початку нульових, зруйнував долі зірок.

До такого висновку прийшли росЗМІ, які проаналізували життя виконавців ролей. Як написав "Рамблер", за 18 років буцімто загинуло понад 40 акторів "Бандитського Петербурга".

Так, Лев Борисов, який зіграв Віктора Говорова на прізвисько "Антибіотик", в 2011 році помер від інсульту. Після "Бандитського Петербурга" актор знявся в 15 картинах.

Лев Борисов

Лев Борисов

= Кинопланета =

Новини
Зірка "Іронії долі" був терміново госпіталізований: що з ним

А ось для Володимира Рожина, що грав підсадного кримінальника Федора, зйомки в серіалі стали останніми - в 2001 році він помер у віці 54 років.

Володимир Рожин

Володимир Рожин

= Кинопланета =

Роком пізніше помер Микола Рудик, який виконав праву праву руку кримінального авторитета "Антибіотика" - Черепа.

Микола Рудик

Микола Рудик

= Кинопланета =

У 2003 році загинула Антоніна Шуранова, яка зіграла в "Бандитському Петербурзі" кохану Барона, мистецтвознавця Ірину. Роль в серіалі стала останньою для актриси.

Антоніна Шуранова

Антоніна Шуранова

= Кинопланета =

У 2007 році з життя пішов Кирило Лавров, відомий шанувальникам серіалу за роллю злодія в законі "Барона". Актор помер від ракової пухлини.

Кирило Лавров

Кирило Лавров

= Кинопланета =

Улюблений багатьма Жора-піаніст, якого зіграв Андрій Краско, помер в 2006 році. Незважаючи на популярність, актор продовжував випивати. Пристрасть до алкоголю погубила Краско - на 49-му році життя він помер від серцевої недостатності.

Андрій Краско

Андрій Краско

= Кинопланета =

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний актор з РФ змінився до невпізнання після інсульту

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
3
Смішно
1
Цікаво
14
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Альгин Михаил
Альгин Михаил
А ещё лет через 50 вообще ниодного не останется! Какой кошмар!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки