Загадкове зникнення Андрейченко: в Мексиці знайшли авто актриси

У Мексиці знайшли автомобіль зниклої російської і радянської актриси Наталії Андрейченко.

Всі автомобілі, зокрема і той, на якому Андрейченко приїхала додому в день зникнення, перебувають у гаражі її особняка. Про це повідомив на сторінці артистки в Instagram її PR-директор Ян Трунцев.

"Вдома нікого не виявилося, крім помічника по господарству. Він, прийшовши о 9 ранку на роботу після вихідних, не виявив Наталію Андрейченко. Всі її машини, зокрема та, на якій вона приїхала додому в суботу, стоять у гаражі", – написав він.

Наталя Андрейченко Комсомольська правда

Трунцев також зазначив, що в останні дні Андрейченко погано почувалася через напружений графік.

Водночас у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що актрису нібито знайшли. Повідомлення про це з'явилося від російськомовних жителів Мексики в групі в Facebook. Там зазначають, що Андрейченко весь цей час спала у себе вдома. Офіційного підтвердження такої інформації від її менеджера немає.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ЗМІ з'явилася інформація, що недалеко від міста Тулум (Мексика), де раніше зникла російська актриса Наталія Андрейченко, невідома жінка потрапила в ДТП.

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