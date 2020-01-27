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27 січня • оновлено в 22:50
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Загадкове зникнення Андрейченко: в Мексиці знайшли авто актриси

5.2т
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У Мексиці знайшли автомобіль зниклої російської і радянської актриси Наталії Андрейченко.

Всі автомобілі, зокрема і той, на якому Андрейченко приїхала додому в день зникнення, перебувають у гаражі її особняка. Про це повідомив на сторінці артистки в Instagram її PR-директор Ян Трунцев.

"Вдома нікого не виявилося, крім помічника по господарству. Він, прийшовши о 9 ранку на роботу після вихідних, не виявив Наталію Андрейченко. Всі її машини, зокрема та, на якій вона приїхала додому в суботу, стоять у гаражі", – написав він.

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Актриса Наталія Андрейченко зникла у Мексиці: що відомо

Наталя Андрейченко

Наталя Андрейченко

Комсомольська правда

Трунцев також зазначив, що в останні дні Андрейченко погано почувалася через напружений графік.

Водночас у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що актрису нібито знайшли. Повідомлення про це з'явилося від російськомовних жителів Мексики в групі в Facebook. Там зазначають, що Андрейченко весь цей час спала у себе вдома. Офіційного підтвердження такої інформації від її менеджера немає.

Загадкове зникнення Андрейченко: в Мексиці знайшли авто актриси

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ЗМІ з'явилася інформація, що недалеко від міста Тулум (Мексика), де раніше зникла російська актриса Наталія Андрейченко, невідома жінка потрапила в ДТП.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Наталя Андрейченко
Місце
Мексика
Тег
зникла людина
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Офигенная новость,скоро писать будут о том,что какая-то "звезда" два дня не срала и т.д..
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Гоша Злой
Гоша Злой
кто она такая и почему ее так упорно пиарят весь день? больше не о ком писать обозу?
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