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5 листопада • оновлено в 13:05
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Загадка вбивства Талькова: як змінилася співачка Азіза, через яку його застрелили

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Співачку Азізу називають головною винуватицею смерті легенди рок-музики Ігоря Талькова в 1991 році. Як сьогодні виглядає зірка, яка змінила долю артиста?

Нещодавно в розпорядженні "Комсомольської правди" з'явилися ексклюзивні матеріали кримінальної справи, в яких названі імена головних підозрюваних у вбивстві Талькова. Як з'ясував співробітник прокуратури Валерій Зубарєв, співучасницею злочину є Азіза. Адже саме вона в той фатальний вечір відправила до рок-зірки свого коханця Ігоря Малахова, у якого був з собою пістолет.

Азіза і Ігор Тальков

Азіза і Ігор Тальков

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Сьогодні Азіза - не частий гість світських заходів. Однак часом шанувальникам все-таки вдається застати зірку на публіці. Наприклад, недавно артистка стала гостею програми "Секрет на мільйон".

Азіза

Азіза

кадр з відео

Примітно, що багато шанувальників неодноразово звертали увагу на зовнішній вигляд Азізи. Одні цікавилися секретами краси знаменитості, інші - критикували за пластичні операції. Втім, сама співачка заперечує хірургічне втручання в зовнішність.

Азіза

Азіза

Instagram

За її словами, вона лише одного разу зважилася на косметологічну процедуру, підтягнувши овал обличчя за допомогою мезонітей, після якої три тижні страждала від набряку. Тепер Азіза навіть не хоче думати про пластичні операції.

Азіза

Азіза

кадр з відео

Більш того, зірка заявляє, що ніколи не колола ботокс.

Азіза

Азіза

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Азіза

Азіза

кадр з відео

Азіза

Азіза

кадр з відео

Азіза

Азіза

Instagram

Азіза

Азіза

Instagram

Азіза

Азіза

кадр з відео

Азіза

Азіза

Instagram

Раніше, син легенди російського року зганьбився в Москві.

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Особи
Ігор Тальков Азіза
Місце
Росія
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