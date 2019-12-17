Задивився на ноги? Дзідзьо попався на розгляданні сексуальної Нікітюк

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала новим фото, на якому вона позувала сидячи в ліжку в білій майці і з рушником на голові.

На фото, яке Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, звернув увагу український співак Дзідзьо.

Леся Нікітюк instagram.com/lesia_nikituk

"Шиканула... Пожила в готелі, патчі спробувала, смачно", - підписала знімок вона.

"Ідеал!", "Лесюня - маленька принцеса", "Майка щільна, нічого не видно", "Шикарна", "Леся, ти супер! Я тебе обожнюю", "Красиво", "Мрія", - пишуть в мережі.

Знімок Нікітюк сподобався не тільки її шанувальникам, а й артистам. Так, лайк ведучій поставив український співак Дзідзьо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Никитюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію.

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