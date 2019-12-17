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17 грудня • оновлено в 14:20
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Задивився на ноги? Дзідзьо попався на розгляданні сексуальної Нікітюк

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Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала новим фото, на якому вона позувала сидячи в ліжку в білій майці і з рушником на голові.

На фото, яке Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, звернув увагу український співак Дзідзьо.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

instagram.com/lesia_nikituk

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"Шиканула... Пожила в готелі, патчі спробувала, смачно", - підписала знімок вона.

"Ідеал!", "Лесюня - маленька принцеса", "Майка щільна, нічого не видно", "Шикарна", "Леся, ти супер! Я тебе обожнюю", "Красиво", "Мрія", - пишуть в мережі.

Задивився на ноги? Дзідзьо попався на розгляданні сексуальної Нікітюк
Задивився на ноги? Дзідзьо попався на розгляданні сексуальної Нікітюк
Задивився на ноги? Дзідзьо попався на розгляданні сексуальної Нікітюк
Задивився на ноги? Дзідзьо попався на розгляданні сексуальної Нікітюк

Знімок Нікітюк сподобався не тільки її шанувальникам, а й артистам. Так, лайк ведучій поставив український співак Дзідзьо.

Задивився на ноги? Дзідзьо попався на розгляданні сексуальної Нікітюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Никитюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію.

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Автор
Марія Дідик
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кто такой этот носатый Никитюк?
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