Задерла голі ноги: п'яна Волочкова зняла дивне відео з несмішним анекдотом

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова опублікувала в мережі нове відео, в якому розповіла дивний анекдот про таксиста.

Відповідний пост з'явився на сторінці зірки в Instagram. "Посміхайтеся, радійте життю і смійтеся разом зі мною", – написала вона.

На самому початку ролика жінка попередила, що вчергове закрила коментарі. Відзначимо, балерина часто користується таким прийомом у соцмережах через шквал негативних повідомлень.

Анастасія Волочкова Instagram

Волочкова показала фоловерам накритий стіл, за яким сиділа біля великого келиха. У руках росіянка тримала своєрідний букет із жовтого листя, а травмовані ноги висунула на передній план кадру.

Скрін відео

"Справа була так. Чоловік сідає в таксі та каже таксисту: "Добре серце, мені, будь ласка, на базар, потрібно огірки купити для Анастасії Волочкової, і потім в аеропорт". На що таксист говорить: "Базару немає!" І пасажир відповідає йому в такий спосіб: "Ну нехай, базару немає, тоді одразу в аеропорт".

Вивозьте в аеропорт усіх, хто не потрібен у вашому житті... хто зайвий. І залишайте порожнечу в своєму серці", – сказала балерина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова ділилася з шанувальниками вульгарним знімком, на якому була зображена зі своїм імовірним коханцем. Фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала його, бувши добряче п'яною.

Волочкову також розкритикували за фото травмованої ноги. Фанати співачки бурхливо відреагували на пост Анастасії, зазначивши, що виставляти на публіку знімки своїх мозолів не гарно та не етично.

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