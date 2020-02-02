"Зачиняла двері й починала душити": дочка Успенської приголомшила правдою про знущання співачки

Дочка російської співачки Любові Успенської Тетяна Плаксіна заявила про знущання з боку артистки.

Про це дівчина розповіла в студії програми "Зірки зійшлися" на телеканалі НТВ.

Любов Успенська з донькою Тетяною СтарХит

Випуск із Плаксіною вийде в ефір увечері 2 лютого. Однак на офіційному сайті шоу був опублікований анонс.

Тетяна Плаксіна Кадр із відео

Так, у підводці йдеться: "Єдина дочка звинуватила Любов Успенську в нападі". Після чого Тетяна заявляє:

"Вона бере й зачиняє двері на ключ і починає мене душити. Мені було, звісно, страшно дуже. Але страшніше – це продовжувати мовчати".

Тетяна Плаксіна на шоу "Зірки зійшлися" Кадр із відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Любов Успенська розповіла про стан її дочки Тетяни, яка восени 2018 року потрапила в аварію на Коста-Риці. На своїй сторінці в Instagram артистка написала відвертий пост, яким сподівається зупинити потік пліток і розмов про її дочку.

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