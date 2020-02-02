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2 лютого • оновлено в 11:15
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"Зачиняла двері й починала душити": дочка Успенської приголомшила правдою про знущання співачки

3.6т
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Дочка російської співачки Любові Успенської Тетяна Плаксіна заявила про знущання з боку артистки.

Про це дівчина розповіла в студії програми "Зірки зійшлися" на телеканалі НТВ.

Любов Успенська з донькою Тетяною

Любов Успенська з донькою Тетяною

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Випуск із Плаксіною вийде в ефір увечері 2 лютого. Однак на офіційному сайті шоу був опублікований анонс.

Тетяна Плаксіна

Тетяна Плаксіна

Кадр із відео

Так, у підводці йдеться: "Єдина дочка звинуватила Любов Успенську в нападі". Після чого Тетяна заявляє:

"Вона бере й зачиняє двері на ключ і починає мене душити. Мені було, звісно, страшно дуже. Але страшніше – це продовжувати мовчати".

Тетяна Плаксіна на шоу "Зірки зійшлися"

Тетяна Плаксіна на шоу "Зірки зійшлися"

Кадр із відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Любов Успенська розповіла про стан її дочки Тетяни, яка восени 2018 року потрапила в аварію на Коста-Риці. На своїй сторінці в Instagram артистка написала відвертий пост, яким сподівається зупинити потік пліток і розмов про її дочку.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Любов Успенська
Місце
Росія
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