'Зачепила людину': зірка 'Кварталу' стала винуватицею ДТП

Зірка "Жіночого Кварталу" Марта Адамчук потрапила в ДТП. Вона втратила керування на слизькій дорозі і зачепила своїм авто пішохода.

Аварія сталася досить давно, але артистка вирішила розповісти про це тільки зараз, пише "РБК".

instagram.com/marta_adamchuk

"Від аварій на наших дорогах ніхто не застрахований. Незважаючи на те, що водійський досвід у мене пристойний, на жаль, я теж потрапляла у таку ситуацію. Одного разу я сама стала винуватицею аварії, коли поспішала на репетицію "Жіночого Кварталу". А все тому, що не врахувала погодні умови і втратила керування на слизькій дорозі. Загалом, вийшло так, що я трохи зачепила людину", - розповіла Адамчук.

instagram.com/marta_adamchuk

Як раніше писав OBOZREVATEL, автомобіль артиста лейбла Black Star Pabl.A обстріляли з травматичної зброї. В результаті події музикант не постраждав.

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