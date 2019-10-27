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27 жовтня • оновлено в 13:30
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"Зачепила людину": зірка "Кварталу" стала винуватицею ДТП

2.1т Читати матеріал російською

Зірка "Жіночого Кварталу" Марта Адамчук потрапила в ДТП. Вона втратила керування на слизькій дорозі і зачепила своїм авто пішохода.

Аварія сталася досить давно, але артистка вирішила розповісти про це тільки зараз, пише "РБК".

'Зачепила людину': зірка 'Кварталу' стала винуватицею ДТП

instagram.com/marta_adamchuk

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"Від аварій на наших дорогах ніхто не застрахований. Незважаючи на те, що водійський досвід у мене пристойний, на жаль, я теж потрапляла у таку ситуацію. Одного разу я сама стала винуватицею аварії, коли поспішала на репетицію "Жіночого Кварталу". А все тому, що не врахувала погодні умови і втратила керування на слизькій дорозі. Загалом, вийшло так, що я трохи зачепила людину", - розповіла Адамчук.

'Зачепила людину': зірка 'Кварталу' стала винуватицею ДТП

instagram.com/marta_adamchuk

Як раніше писав OBOZREVATEL, автомобіль артиста лейбла Black Star Pabl.A обстріляли з травматичної зброї. В результаті події музикант не постраждав.

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Місце
Україна
Тег
Квартал 95
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