"Забудь про труси": моделі Victoria's Secret стали жертвами домагань

Колишнього директора по маркетингу компанії L Brands, яка володіє брендом Victoria's Secret, Еда Разека звинувачують в домаганнях і залякуванні моделей.

Як повідомляє видання The New York Times, Разека звинуватили 30 нинішніх і колишніх співробітників компанії, серед яких були і моделі.

Ед Разек Getty

У статті йдеться про те, що Ед намагався цілувати моделей і просив їх сідати до нього на коліна. Більш того, за словами джерел, під час однієї з примірочних сесій в 2018 році він сказав Беллі Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі: "Забудь про труси".

Белла Хадід Getty

Примітно, що співробітники і моделі неодноразово скаржилися на поведінку Разека, однак жодна зі скарг не сприймалася серйозно:

"Ці нападки були приводом посміятися і сприймалися як норма. Це було немов промивання мізків. Кожен, хто намагався хоч щось з цим зробити, не просто ігнорувався. Їх карали", – розповіла колишня співробітниця PR-відділу компанії Кейсі Кроув Тейлор.

Getty

Сам Разек звинувачення на свою адресу спростовує, заявляючи, що вони "категорично не відповідають дійсності або вирвані з контексту".

Також, за словами джерел, засновник L Brands мільярдер Леслі Векснер знав про непристойну поведінку Разека. Однак представник бізнесмена від коментарів відмовився.

Ед Разек Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська актриса Людмила Шевель розповіла про домагання, яких зазнала з боку нині покійного актора і кінорежисера Олега Янковського.

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