"Заборонили рухатися": TAYANNA отримала серйозну травму

Популярна співачка, учасниця проекту "Танці з зірками" Тетяна Решетняк (Tayanna) отримала серйозну травму за день до концерту "Музична платформа".

Як повідомляє телеканал "Україна", виступ артистки був під загрозою зриву, через що шанувальникам довелося понервувати.

"Кілька днів тому я отримала травму. Оскільки часу поїхати в лікарню зробити рентген ще не було, попередньо лікар сказав, що схоже на вивих ребра. Заборонив мені активно рухатися, але професія вимагає іншого", – розповіла TAYANNA.

TAYANNA отримала травму instagram / tayanna_reshetnyak

У результаті, співачка виступила, незважаючи на сильний біль, причому зробила це на високих підборах.

"Щоденні тренування в репетиційній залі, готуючись до виклику під назвою "Танці з зірками", який вона з величезним задоволенням прийняла: зміщення ребра, міжреберна невралгія, пошкодження суглоба – як наслідок її наполегливої працьовитості і бажання досягти високих результатів. Лікар сказав два тижні постільного режиму. Але, незважаючи на заборону медиків, артистка вірна своїй справі, своїм шанувальникам", – прокоментував генеральний продюсер української компанії Secret Service Михайло Ясинський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що травму отримала ще одна учасниця танцювального проекту, Вікторія Булітко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, членами журі цьогоріч стали: всесвітньо відомий британський хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар.

Нещодавно організатори оголосили імена всіх 14 учасників, які радуватимуть глядачів ефектними танцями на паркеті. Шоу стартує 25 серпня.

Про кожного переможця шоу "Танці з зірками" за всі п'ять сезонів його існування в Україні, і як вони змінилися в 2019 році, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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